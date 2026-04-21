Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwerer Raub mit Pistole auf Discountermarkt in Grebenstein: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Grebenstein (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Montagnachmittag hat sich in Grebenstein ein Raubüberfall ereignet, bei dem ein Mitarbeiter mit einer Pistole bedroht und durch Schläge verletzt wurde. Die beiden Täter flüchteten schließlich mit Bargeld in einem schwarzen BMW in Richtung Hofgeismar. Die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei Kassel suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter und das von ihnen genutzte Fahrzeug geben können.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, hatte sich der Raub gegen 17:20 Uhr in einem Discounter in der Hofgeismarer Straße, Ecke Sauertalsweg, ereignet. Ein Mitarbeiter soll sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Laderampe aufgehalten haben, als sich zwei zum Teil maskierte Männer in einem schwarzen BMW mit Kasseler Kennzeichen näherten. Einer der Täter soll den Angestellten zunächst angesprochen und dann unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend erbeuteten die Täter unter Drohung mit einer Pistole Bargeld, womit sie schließlich mit dem BMW in Richtung Hofgeismar flüchteten. Der Marktmitarbeiter, der durch die Faustschläge glücklicherweise keine schwereren Verletzungen erlitt, verständigte daraufhin die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifenwagen konnten die Täter leider nicht mehr gefasst werden.

Der Täter, welcher den Angestellten in den Markt begleitete, soll zwischen 1,90 und 1,95 Meter groß gewesen sein und einen dunkleren Hautteint gehabt haben. Er soll eine weiße Jacke, eine helle Jogginghose sowie schwarze Schuhe und ein helles Tuch über Mund und Nase getragen haben. Sein Komplize, welcher draußen wartete, soll schlank, etwa 1,90 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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