Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kaninchen von Kinder- und Jugendbauernhof gestohlen: Polizei sucht Zeugen in Kassel-Wesertor

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Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag im Kasseler Stadtteil Wesertor mutmaßlich ein Kaninchen vom Gelände eines Kinder- und Jugendbauernhofs gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls sowie Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen.

Die Tat ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen Freitag, 18:30 Uhr und Samstag, 10:30 Uhr. In dieser Zeit gelangten die Unbekannten auf das Vereinsgelände in der Straße "Am Werr", wo sie den hölzernen Kleintierstall aufbrachen, das Kaninchen in ihren Besitz brachten und anschließend in unbekannte Richtung flüchteten. Bei dem verschwundenen Tier handelt es sich um einen "Deutschen Riesen" mit dem Namen "Motte". Das Kaninchen hat weißes Fell, schwarzen Ohren sowie schwarze Flecken an Schnauze und Rücken (siehe beigefügtes Foto).

Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Kinder- und Jugendbauernhofes gemacht hat oder den Ermittlern der Kasseler Polizei anderweitig Hinweise auf den Verbleib des Tieres geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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