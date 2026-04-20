Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Polizei berät rund um das Thema Einbruchschutz: Infostand am 24. April 2026 im DEZ-Einkaufszentrum in Kassel
Kassel (ots)
Kassel:
Die Fachberaterinnen und Fachberater der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen laden am Freitag, den 24. April 2026, zu einem Infostand im DEZ-Einkaufszentrum, Frankfurter Str. 225 in 34134 Kassel, ein. In der Zeit von 11:00 bis 14:00 Uhr stehen die Expertinnen und Experten mit umfangreichen Informationen zum Thema Einbruchschutz zur Verfügung.
Vor Ort erhalten Besucherinnen und Besucher praktische Tipps, wie sie ihr Zuhause wirksam vor Einbrüchen schützen können. Die Experten der Polizei erläutern beispielsweise, wie wichtig mechanische Sicherungen wie gute Schlösser und stabile Fenster sind, wie man die Anwesenheit im Haus mit Zeitschaltuhren für Licht und Rollläden vorzutäuschen kann oder wo Wertgegenstände wie Schmuck und Dokumente sicher aufbewahrt werden sollten. Neben der Einbruchsprävention stehen die Fachberaterinnen und Fachberater der Polizei auch für Fragen zu anderen Themen der Kriminalprävention gern zur Verfügung.
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