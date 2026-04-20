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Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei berät rund um das Thema Einbruchschutz: Infostand am 24. April 2026 im DEZ-Einkaufszentrum in Kassel

Kassel (ots)

Kassel:

Die Fachberaterinnen und Fachberater der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen laden am Freitag, den 24. April 2026, zu einem Infostand im DEZ-Einkaufszentrum, Frankfurter Str. 225 in 34134 Kassel, ein. In der Zeit von 11:00 bis 14:00 Uhr stehen die Expertinnen und Experten mit umfangreichen Informationen zum Thema Einbruchschutz zur Verfügung.

Vor Ort erhalten Besucherinnen und Besucher praktische Tipps, wie sie ihr Zuhause wirksam vor Einbrüchen schützen können. Die Experten der Polizei erläutern beispielsweise, wie wichtig mechanische Sicherungen wie gute Schlösser und stabile Fenster sind, wie man die Anwesenheit im Haus mit Zeitschaltuhren für Licht und Rollläden vorzutäuschen kann oder wo Wertgegenstände wie Schmuck und Dokumente sicher aufbewahrt werden sollten. Neben der Einbruchsprävention stehen die Fachberaterinnen und Fachberater der Polizei auch für Fragen zu anderen Themen der Kriminalprävention gern zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

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