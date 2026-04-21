Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Pärchen reißt Verkäuferin Geldscheine aus der Hand: Zeugen in Einkaufsgalerie in Kasseler Innenstadt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Die Polizei Kassel sucht Zeugen eines Diebstahls, der sich am gestrigen Montagnachmittag in einer Einkaufsgalerie in der Kasseler Innenstadt ereignet hat. Gegen 17:50 Uhr hatte ein Pärchen ein Spirituosengeschäft in der Galerie in der Oberen Königsstraße betreten und eine der Verkäuferinnen angesprochen. Unter dem Vorwand, Banknoten zu sammeln und auf der Suche nach bestimmten Scheinen zu sein, brachten die Täter ihr Opfer dazu, mehrere Geldscheine aus der Kasse zu nehmen. In diesem Moment griff der Mann unvermittelt nach dem Geld und zog es der Mitarbeiterin blitzschnell aus der Hand. Anschließend flüchtete das Pärchen mit den Banknoten in Höhe von rund 80 Euro aus dem Laden und rannte in unbekannte Richtung davon.

Der männliche Täter wurde als etwa 60 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und mit dunklerem Hautteint beschrieben. Er hatte einen Oberlippenbart und trug einen auffälligen, schwarzen Hut sowie einen langen Mantel. Seine Komplizin war etwa 30 Jahre alt, hatte langes schwarzes Haar, war stark geschminkt und trug einen weißen Mantel.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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