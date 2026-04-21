Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit über 2,5 Promille Unfall verursacht und versucht zu flüchten: 29-Jähriger ohne Führerschein festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Ein erheblich alkoholisierter Autofahrer hat am gestrigen Montagabend im Kasseler Stadtteil Bettenhausen einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro verursacht. Anschließend versuchte der in Kassel wohnhafte Mann vergeblich, mit seinem demolierten Pkw davonzufahren. Die Gründe für den Fluchtversuch könnten neben seiner Alkoholisierung auch darin liegen, dass der 29-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist und er falsche Kennzeichen an seinem nicht zugelassenen und nicht versicherten BMW angebracht hatte.

Wie mehrere Zeugen den hinzugeeilten Beamten des Polizeireviers Ost gegenüber angaben, hatte sich der Unfall gegen 22:40 Uhr ereignet. Demnach war der 29-Jährige zunächst im Umbachsweg unterwegs. Als er dann beim Abbiegen in die Heiligenröder Straße offenbar stark beschleunigte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen den Zaun eines Firmengeländes. Anschließend soll der Unfallfahrer mehrfach versucht haben, seine Fahrt fortzusetzen. Da an dem BMW jedoch unter anderem die Hinterachse gebrochen war, scheiterten die Versuche und der 29-Jährige konnte von der Polizei festgenommen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist und vor Fahrtantritt falsche Kennzeichen an dem BMW angebracht hatte, statt diesen ordnungsgemäß anzumelden. Da ein Atemalkoholtest überdies einen Wert von mehr als 2,5 Promille ergab, wurde dem 29-Jährigen anschließend noch von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Der verunfallte BMW musste abgeschleppt werden, die Ermittlungen dauern an.

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