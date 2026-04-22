Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Größerer Polizeieinsatz wegen Autofahrer mit Gasdruckpistole: 30-Jähriger in Rothenditmold festgenommen
Kassel (ots)
Kassel-Mitte und -Rothenditmold:
Weil er in der Kasseler Innenstadt verbotenerweise mit einer täuschend echt aussehenden Gasdruckpistole hantiert hat, hat ein 30-jähriger Autofahrer am gestrigen Dienstagnachmittag für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Der Mann aus Wolfhagen konnte schließlich im Stadtteil Rothenditmold festgenommen werden. Da er neben der Pistole auch noch ein verbotenes Messer dabeihatte und sich überdies unter Drogeneinfluss hinters Steuer gesetzt hatte, kommen nun gleich mehrere Anzeigen auf ihn zu.
Kurz nach 15 Uhr wählte ein Passant den Notruf der Polizei und berichtete, dass er am Scheidemannplatz einen Autofahrer gesehen habe, der eine Pistole durchgeladen habe und mit der Waffe in der Hand in Richtung Altmarkt gefahren sei. Sofort fahndeten zahlreiche Streifenwagen nach dem Pkw, den eine Streife des Reviers Mitte nur Minuten später auf der Wolfhager Straße, nahe der Gelnhäuser Straße stoppen konnte. In dem Fahrzeug fanden die Beamten dann die Gasdruckpistole zum Verschießen von Metallkugeln sowie ein Springmesser und stellten die Waffen sicher. Da ein Drogenvortest überdies auf den Wirkstoff THC reagierte, musste der 30-jährige Fahrer die Polizisten für eine Blutentnahme auf das Revier begleiten. Die Ermittlungen dauern an.
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