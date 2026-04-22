Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sofa in unbewohntem Haus bei Hofgeismar angezündet: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Die Kriminalpolizei in Kassel sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am gestrigen Dienstagnachmittag bei Hofgeismar in einem derzeit unbewohnten Haus ein Sofa in Brand gesetzt haben. Gegen 13:40 Uhr hatten die Eigentümer einer Doppelhaushälfte in der Straße "Schießbach" die Polizei gerufen, nachdem sie zu dem Haus gekommen waren und darin Rauch wahrgenommen hatten. Wie die eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, hatten die Täter offenbar nur kurz zuvor die Haustür des an der Bahnstrecke zwischen Hofgeismar und Hümme gelegenen Gebäudes aufgebrochen und die Couch im Obergeschoss angezündet. Außerdem warfen sie noch eine Fensterscheibe mit einem Feuerlöscher ein. Die Flammen griffen in der Folge jedoch glücklicherweise nicht auf das Gebäude über. Durch die Verrußungen entstand dennoch ein Schaden, der ersten Schätzungen zufolge bei rund 20.000 Euro liegen dürfte.

Die Ermittler der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des betroffenen Gebäudes verdächtige Personen beobachtet haben oder anderweitig Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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