Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Anwohner versucht Fahrraddiebe festzuhalten und wird verletzt: Kriminalpolizei sucht Zeugen in Niestetal-Heiligenrode

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

In Niestetal-Heiligenrode hat ein Anwohner am gestrigen Mittwochabend zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt und wurde bei dem Versuch, den Mann und die Frau festzuhalten, von ihnen verletzt. Schließlich konnten die Täter mitsamt ihrer Beute flüchten. Die Kriminalpolizei Kassel sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise auf die Täter, die in einer silbernen Mercedes A-Klasse mit Kasseler Kennzeichen von Heiligenrode in Richtung Staufenberg-Uschlag davonfuhren.

Gegen 21:30 Uhr hatte der Bewohner eines am Ortsausgang gelegenen Mehrfamilienhauses in der Niestetalstraße ein fremdes Auto vor dem Haus bemerkt und außerdem gesehen, dass in einem der Kellerräume Licht brannte. Als er daraufhin nach dem Rechten sah, stieß er auf das Pärchen, dass offenbar soeben ein Pedelec aus dem Kellerabteil einer Nachbarin in ihren Besitz gebracht hatte. Der Zeuge versuchte noch, die Täter an der Flucht mit dem Fahrrad vom Hersteller "Cube" zu hindern, wurde aber von ihnen weggeschubst, wobei er leichte Verletzungen erlitt. Schließlich flüchtete mindestens einer der Diebe in dem Mercedes. Ob sie das Fahrrad in dem Pkw abtransportierten oder einer der Täter damit zu Fuß flüchtete, konnte noch nicht anschließend geklärt werden.

Der männliche Täter wurde als 35 bis 40 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und mit schwarzem Haar und dunklerem Hautteint beschrieben. Er soll eine Jeans sowie ein schwarzes T-Shirt getragen haben. Seine Komplizin soll schwarzes Haar gehabt sowie ein graues T-Shirt und eine Leggings getragen haben. Hinweise nimmt die Kasseler Kripo unter Tel. 0561-9100 entgegen.

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