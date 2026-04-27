Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Falsche Wasserwerker stehlen Bargeld: Zeugen in Kassel-Wesertor und -Wolfanger gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor und -Wolfsanger:

Die Kasseler Kriminalpolizei sucht Zeugen, nachdem Trickbetrüger am Freitag mit der Masche der falschen Wasserwerker ihr Unwesen in den Stadtteilen Wesertor und Wolfsanger getrieben haben. Zweimal wurden die Täter von ihren Opfern durchschaut und mussten ohne Beute flüchten, in einem Fall hatten sie jedoch Erfolg und konnten Bargeld aus der Wohnung einer Rentnerin stehlen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte es sich in allen drei Fällen um dieselben, bislang unbekannten Täter handeln.

Täter erbeuten Bargeld und scheitern einmal im Stadtteil Wesertor

Zwei der Taten ereigneten sich im Stadtteil Wesertor, wo eine Streife des Polizeireviers Nord am Vormittag in ein Wohngebiet zwischen der Fuldatalstraße und der Ihringshäuser Straße gerufen wurde. Dort hatten gegen 11:30 Uhr zwei Männer an der Wohnungstür einer Rentnerin geklingelt, sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und behauptet, den Stand des Wasserzählers ablesen zu müssen. Während einer der Täter die Dame im Badezimmer geschickt ablenkte, entwendete sein Komplize in einem unbeobachteten Moment Bargeld aus einem der angrenzenden Zimmer. Anschließend ergriffen sie die Flucht in unbekannte Richtung.

Kurz darauf wurde der Polizei von einer weiteren Tat berichtet, die sich bereits kurz zuvor, gegen 10:55 Uhr, zwischen der Gartenstraße und dem Franzgraben ereignet hatte. Ein Mann hatte sich auch hier als Wasserwerker vorgestellt und versucht, so die Wohnung einer hochbetagten Frau zu betreten. Die Seniorin ließ sich aber nicht überrumpeln und rief laut um Hilfe, woraufhin der Unbekannte die Flucht ergriff.

Dritte Tat im Stadtteil Wolfsanger

Gegen 11:50 Uhr schlugen die Trickbetrüger dann noch im Stadtteil Wolfsanger zu, wo sie an der Wohnungstür einer Rentnerin in einem Mehrfamilienhaus zwischen der Mayenfeldstraße und der Spiekershäuser Straße klingelten und auch dort versuchten, mit derselben Masche in die Wohnung zu gelangen. Als die skeptisch gewordene Frau jedoch ihren Ehemann hinzurief, flüchteten die Täter auch in diesem Fall, ohne etwas zu entwenden.

Polizei sucht Zeugen

Die beiden männlichen Täter wurden in allen Fällen ähnlich beschrieben: Demnach sollen sie etwa 1,70 Meter groß gewesen sein und einen dunkleren Hautteint gehabt haben. Einer der Männer war schlank und soll einen schwarzen Trainingsanzug getragen haben, der andere war eher kräftig und mit einer Lederjacke bekleidet. Zeugen, die Hinweise auf die Trickbetrüger geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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