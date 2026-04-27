Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hoher Sachschaden für geringe Beute: Zeugen nach Einbruch in Tierarztpraxis in Bettenhausen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

In der Nacht zu Samstag haben sich Einbrecher Zutritt zu einer Tierarztpraxis im Kasseler Stadtteil Bettenhausen verschafft. Der durch ihr brachiales Vorgehen verursachte Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro übersteigt dabei den Wert des entwendeten Kleingelds um ein Vielfaches. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise auf die unbekannten Täter.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, betraten die Täter zwischen Freitag, 23:30 Uhr und Samstag, 9:00 Uhr, ein im Rohbau befindliches Nachbargebäude, das direkt an die Praxis in der Lilienthalstraße, nahe der Wohnstraße angrenzt. Dann begaben sie sich in das zweite Obergeschoss und über eine Dachterrasse zu dem dort gelegenen Tiergesundheitszentrum. Nachdem die Einbrecher vergeblich versucht hatten, eine der Außentüren aufzuhebeln, schlugen sie mit einer offenbar in dem Rohbau aufgefundenen Metallstange eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt. In der Praxis brachen die Täter zahlreiche weitere Türen auf und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen, bis sie schließlich mit Wechselgeld aus einer Geldkassette und einer Kaffeekasse in unbekannte Richtung flüchteten.

Die für Einbruchsdelikte zuständigen Ermittler der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die in der Nacht zu Samstag im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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