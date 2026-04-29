Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfall im Kreuzungsbereich mit einer Vielzahl von Verletzten

Ratzeburg (ots)

29.04.2026 | Kreis Stormarn | 28.04.2026 - Braak

Gestern Abend ist es im Kreuzungsbereich Höhenkamp / An der Chaussee in Braak zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden sechs Personen verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sei ein 36-jähriger deutscher Skoda-Fahrer am 28.04.2026 gegen 18:00 Uhr von einem Tankstellengelände nach links auf die Straße Höhenkamp in Fahrtrichtung Braaker Mühle eingebogen. Dafür habe er zunächst den Fahrstreifen nach Stapelfeld überquert. Anschließend sei es zu einem Zusammenstoß mit einem herannahenden BMW gekommen, welcher die noch für den Skoda-Fahrer zu überquerende Linksabbiegespur befuhr. Nach dem Aufprall sei der BMW anschließend in zwei an der Ampelanlage wartende Fahrzeuge, einen Mercedes sowie einen VW Golf, geschleudert worden.

Der Skoda-Fahrer sowie der 78-jährige Mercedes-Fahrer, beide aus dem Kreis Stormarn stammend, verletzten sich leicht. Auch ein 5-jähriger Junge im unfallbeteiligten Golf trug leichte Verletzungen davon. Der 47-jährige Fahrer des BMW aus Hamburg sowie sein 36-jähriger Mitfahrer wurden ebenfalls leicht verletzt. Ein weiterer 24-jähriger Fahrzeuginsasse im BMW zog sich schwere Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 26.000 Euro geschätzt.

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