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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen

Greifswald (ots)

Am heutigen Morgen, 04. Mai 2026, ereignete sich gegen 07:55 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Gützkower Landstraße in Greifswald.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 26-Jährige die Gützkower Landstraße mit ihrem Pkw Audi, in Fahrtrichtung Innenstadt, als es zu einem verkehrsbedingten Stillstand des Verkehrs kam. Die 26-Jährige konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und kollidierte in weiterer Folge mit dem vor ihr befindlichen Pkw VW einer 18-Jährigen. Dadurch wurde der VW auf den Pkw Nissan eines 42-Jährigen geschoben, welcher vor ihm wartete, welcher wiederum auf den davor befindlichen Ford Transit eines 40-Jährigen auffuhr.

Durch den Unfall wurde der 42-Jährige leicht verletzt.

Sowohl der Audi, als auch der VW sowie der Nissan waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 30.000 Euro.

Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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