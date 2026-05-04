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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von Kupferrohren und -drähten in Wolgast - Polizei stellt Täter

Wolgast (ots)

Am Nachmittag des 02.05.2026 gegen 15:30 Uhr wurde die Polizei in die Peenemünder Straße in Wolgast gerufen, da sich dort mehrere Jugendliche in einem verlassenen Gebäude aufhalten sollen und es in der Vergangenheit schon zu Vandalismus im Gebäude kam.

Die eingesetzten Beamten trafen in dem Objekt auf zwei deutsche Jugendliche im Alter von 16 Jahren, welche angaben, Kupfer für den späteren Verkauf sammeln zu wollen. Die Beamten stellten eine Vielzahl an Kupferrohren und Kupferdrähten fest, die schon zum Abtransport bereit gelegt waren und mutmaßlich durch die Tatverdächtigen grob fahrlässig durchtrennt und aus den Wänden herausgerissen wurden. Vor Ort konnte zudem ein Rucksack mit diversen Werkzeugen sichergestellt werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Zur Sicherstellung der Kupferrohre kam das THW unterstützend hinzu.

Im Anschluss wurden die Jugendlichen an die Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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