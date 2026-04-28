Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Einbruchsversuch - Unfälle - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Essingen: PKW übersehen

Am Montag fuhr ein 80-jähriger LKW-Fahrer aus einer Grundstücksausfahrt eines Firmengeländes auf die Ferdinand-Porsche-Straße ein. Aufgrund Unachtsamkeit übersah er einen von links kommenden Opel der von einem 31-Jährigen gelenkt wurde. Infolgedessen kam es zur Kollision, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Aalen/Wasseralfingen: Einbruchsversuch

Ein Einbrecher versuchte am Freitag zwischen 4:30 Uhr und 6 Uhr in ein Wohnhaus in der Bischof-Keppler-Straße einzubrechen, was jedoch misslang. Ein Fenster wurde hierbei beschädigt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 entgegen.

Bopfingen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Eine 76-jährige VW-Fahrerin fuhr am Montag, gegen 18:50 Uhr, rückwärts aus einer Hofeinfahrt in die Aalener Straße ein. Hierbei kollidierte sie mit einem dort fahrenden Fiat einer 49-Jährigen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die VW-Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Sie musste sich anschließend einer Blutprobe unterziehen.

Ellwangen: Reisebus macht sich selbstständig

Aus bislang unbekannten Gründen machte sich am Montag, gegen 18:30 Uhr, ein leerer Reisebus selbstständig und rollte die Rotenbach Straße hinab. Hierbei überfuhr er eine Straßenlaterne und wurde letztendlich von einem Absperrgitter gestoppt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Ellwangen: Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in die Max-Eyth-Straße verlor am Montag, gegen 21:20 Uhr, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Kontrolle über seinen Suzuki. Im Anschluss überfuhr er die dortige Verkehrsinsel und beschädigte in der Folge ein Verkehrszeichen. Er setzte daraufhin seine Fahrt noch einige Meter fort, stellte seinen PKW auf einer Grünfläche ab und verließ den Unfallort zu Fuß in Richtung eines dortigen Schnellrestaurants. Es entstand ein Schaden in Höhe von über 5.000 Euro. Der Fahrer wird als etwa 1,80 groß und muskulös beschrieben. Er hatte kurze Haare und ein rundes Gesicht. Zum Unfallzeitpunkt war er mit einem schwarzen Hoodie und einer Jeans bekleidet. Hinweise zu dem Fahrer nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Zaun beschädigt

Am Montag um 15:50 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Lenker eines Sprinters in der Straße Am Burgwall gegen einen Gartenzaun und beschädigte diesen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Telefonnummer 07171 42454 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Autofenster beschädigt

An einem Renault, der in der Lorcher Straße geparkt war, wurde zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr und Montagnachmittag, 14:30 Uhr, ein Fenster beschädigt. Entwendet wurde nichts. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

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