Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht, Fahrzeugdiebstahl

Aalen (ots)

Backnang: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, gegen 22:35 Uhr wurde ein 34-jähriger Renault-Fahrer in der Herzogstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Überprüfung gab der 34-jährige Mann an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Er musste das Fahrzeug abstellen und wird mit einer Strafanzeige rechnen müssen.

Waiblingen: Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, gegen 22:25 Uhr wurde ein 35-jähriger LKW-Fahrer auf der "Alte Bundesstraße" auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Im Rahmen des Gesprächs mit dem Fahrzeuglenker ergaben sich Anhaltspunkte, dass dieser unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Vortest erhärtete diesen Verdacht. Zudem war der LKW-Fahrer nicht Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 35-Jährige musste sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen und muss mit einer Anzeige rechnen.

Schorndorf: Unfallflucht

In der Zeit von Freitag, 20:10 Uhr und Montag, 12:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Renault Clio. Dieser war im Unfallzeitraum auf dem Parkplatz einer Sozialstation in der Künkelinstraße ordnungsgemäß abgestellt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schorndorf führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Winnenden: Auto entwendet

Ein unbekannter Dieb beschaffte sich zwischen Montag 19:00 Uhr und Dienstag 06:00 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise einen Schlüsselbund mit dem Fahrzeugschlüssel zu einem VW aus einer Wohnung in der Mühltorstraße. Anschließend entwendete er den vor dem Haus geparkten VW Tiguan mit dem amtlichen Kennzeichen B-SY 1090. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zum Fahrzeug.

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