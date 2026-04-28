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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Aalen zu Haft nach Betrugsversuch mit der Masche "Falscher Polizeibeamter"

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall - Ein 89-jähriger Mann wurde am Mittwochvormittag (22.04.2026) von einem bislang unbekannten Täter telefonisch kontaktiert. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus und täuschte vor, es gebe Hinweise auf einen geplanten Überfall auf die Bankfiliale, bei welcher der Angerufene Kunde sei. In diesem Zusammenhang wurde der Geschädigte aufgefordert, Wertgegenstände aus seinem Schließfach zu holen und zur angeblichen Sicherung bereitzuhalten. In mehreren Telefonaten setzte der Täter den Mann zunehmend unter Druck und gab an, die Wertgegenstände zur Sicherung durch die Polizei zu benötigen. Zudem kündigte er an, diese am darauffolgenden Donnerstagmittag an der Wohnanschrift des Geschädigten abzuholen. Bei der Übergabe griffen eingesetzte Polizeikräfte zu und nahmen zwei syrische Tatverdächtige vorläufig fest. Ein weiterer syrischer Tatverdächtiger konnte im unmittelbaren Umfeld ebenfalls festgenommen werden. Die drei festgenommenen Täter im Alter von 19 bis 26 Jahren wurden am Freitag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Schwäbisch Hall vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehle u.a. wegen versuchten gewerbsmäßigen Bandenbetrugs und setzte sie in Vollzug, sodass die drei Männer in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten verbracht wurden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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