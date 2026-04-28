Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Unfallflucht und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigung an Pkw

Durch einen Unbekannten wurden zwischen Samstag, 17:30 Uhr, und Sonntag, 14:45 Uhr, die Heckklappe sowie die Scheinwerfer hinten links, eines BMW in der Bahnhofstraße beschädigt. Dieser war zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz einer Bar geparkt. Zeugen werden gebeten, sich unter der 07951 4800 zu melden.

Braunsbach: Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz Kochertalbrücke in Fahrtrichtung Heilbronn wurde am Dienstag gegen 0:10 Uhr eine geparkte Sattelzugmaschine der Marke Iveco durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer touchiert. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von ca. 4000 Euro. Weshalb die Polizei nun Zeugen um Hinweise unter der 07904 94260 bittet.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Am Montag gegen 19:15 Uhr befuhr ein 41-jähriger Kia-Fahrer die Einkornstraße aus Richtung Hessenal. Als dieser in einen Kreisverkehr einfahren wollte, übersah er einen dort fahrenden 50-jährigen Motorradfahrer. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 8000 Euro.

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