POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt
Aalen (ots)
Crailsheim: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt
Am Montagvormittag gegen 08:30 Uhr befuhr ein 64-jähriger Lkw-Fahrer die Goethestraße in Richtung der Gaildorfer Straße. Dort überholte er einen anderen Verkehrsteilnehmer und kam dabei auf die entgegenkommende Abbiegespur. Er kollidierte hier mit einem entgegenkommenden 18-jährigen Motorradfahrer, welcher bei dem Crash schwer verletzt wurde. Er kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro. Die Fahrbahn war im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt.
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