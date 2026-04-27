Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten, Brände, Einbruch, Sachbeschädigungen, Trunkenheitsfahrt, u.a.

Aalen (ots)

Oppenweiler: Brand

Aus noch unklarer Ursache kam es am Sonntagmorgen, gegen 04:50 Uhr zu einem Brand im Bereich von Mülleimerstellplätzen in der Römerstraße. Die Flammen griffen auf einen angebauten Carport und eine Überdachung des Nachbargrundstücks über. Das Feuer konnte durch Bewohner vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Oppenweiler war mit 2 Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort.

Sulzbach an der Murr: Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 17:10 Uhr wollte ein 17-jähriger Rollerfahrer an der Einmündung B 14 zur K 1811 links abbiegen. Dies kündigte der 17-Jährige durch Setzen des Blinkers an. Eine nachfolgende 35-jährige VW-Fahrerin schätzte die Situation falsch ein und setzte zum Überholen des Rollers an. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.200 Euro.

Backnang: Trunkenheitsfahrt

Am Freitagabend, gegen 18:50 Uhr wurde ein 30-jähriger Fahrer eines E-Scooters in der Sulzbacher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen und auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 30-Jährigen einen Wert von über 1,4 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss mit einer Anzeige rechnen.

Fellbach: Unfall - Radfahrer übersehen

Am Sonntag, gegen 18:40 Uhr übersah in der Straße "Im Brühl" eine 72-jährige Citroen-Fahrerin einen von rechts kommenden 81-jährigen Radfahrer. Es kam zur Kollision, bei der der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Ferner entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Fellbach: Unfall - Fehler beim Anfahren

Ein 27-jähriger Opel-Fahrer wollte am Samstag, gegen 18:40 Uhr vom rechten Fahrbahnrand der Schorndorfer Straße in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah er einen von hinten kommenden 18-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Fellbach: Unfall - Straßenverlauf falsch eingeschätzt

Eine 77-jährige Ford-Fahrerin war am Samstagnachmittag, gegen 16:50 Uhr auf der Schorndorfer Straße in Richtung Osten unterwegs. Kurz nach der Tunnelausfahrt schätzte sie aus noch unklarer Ursache den Straßenverlauf falsch ein und kollidierte in der Folge mit einem Verkehrszeichen und einer Warnbake, bevor sie nach einem Zusammenstoß mit einer Laterne zum Stillstand kam. Die 77-jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Die Schäden an der Straßenlaterne und den Verkehrseinrichtungen werden auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

Winnenden: Auffahrunfall

Am Sonntag, gegen 12:55 Uhr musste ein 22-jähriger Ford-Fahrer auf der L1127 an der Abzweigung in Richtung Weiler zum Stein verkehrsbedingt stark abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 72-jähirger Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Ford auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 9.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Winnenden: Einbruch in Imbissrestaurant

Unbekannt Täter drangen am Samstag, zwischen 00 Uhr und 09 Uhr gewaltsam in ein Imbissrestaurant in der Marktstraße ein. Von dort entwendeten sie einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07195 6940.

Winnenden-Birkmannsweiler: Brand durch Funkenflug

Durch starken Funkenflug beim Grillen geriet am Sonntag, gegen 11:55 Uhr in der Hauptstraße eine Hecke in Brand. Die Flammen beschädigten ebenfalls eine Garage und ein Auto. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Winterbach: Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitag wurde im Starenweg zwischen 17:00 Uhr und 18:15 Uhr ein geparkter Renault durch Unbekannte bekritzelt. Dabei wurden mehrere Zahlen sowie ein Strich über die Motorhaube gezogen. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 07181 2040 mit Hinweisen zu melden.

Rudersberg: Unfallflucht

In der Straße "Steiler Stich" kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 18 Uhr, mit einem geparkten Seat. Hierdurch wurden die Fahrertüre und die linke hintere Tür beschädigt, wobei ein Sachschaden von ca. 1500 Euro entstand. Personen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten, sich unter der 07181 2040 zu melden.

Schorndorf: Lärmschutzwand beschmiert

Im Heinrich-Rorbeck-Weg wurde zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 12:00 Uhr, eine dortige Lärmschutzwand durch Unbekannte beschmiert. Dabei wurden verschiedene Worte und Zeichen auf die Wand aufgebracht. Wer Informationen zu den Schmierfinken hat, wird gebeten, sich unter der 07181 2040 mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Schorndorf: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Fahrradgeschäfts in der Straße "An der Mauer" wurde am Samstag zwischen 9:15 Uhr und 17:00 Uhr ein geparkter BMW durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der 07181 2040 zu melden.

Urbach: Fahrradfahrer kollidiert

Am Samstag gegen 14:20 Uhr wollte ein 57-jähriger Fahrradfahrer einen 58-jährigen Fahrradfahrer auf der Wasenstraße auf eine Brücke zwischen Schorndorf und Urbach in Fahrtrichtung Urbach überholen, als es während des Überholvorgangs zur Kollision kam und beide Radfahrer leicht verletzt wurden. Der 57-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Kaisersbach: Motorradfahrer von Fahrbahn abgekommen

Am Samstagabend gegen 19:20 Uhr kam ein 42-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt auf der K1892 in Fahrtrichtung Cronhütte in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei blieb der Fahrer unverletzt und es entstand kein Sachschaden. Während der Unfallaufnahme ergab sich jedoch der Verdacht einer Alkoholisierung, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde, welcher einen Wert von rund 2 Promille ergab. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet.

Winterbach: Auffällige Person

Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr wurde in der Industriestraße eine vermummte Person beobachtet, die mit einem Baseballschläger in der Hand die Türen eines Fitnessstudios beschädigte. Eine Zeugin konnte den Vorfall melden, woraufhin eine Streifenwagenbesatzung den 38-jährigen Mann in unmittelbarer Nähe antraf. Da der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Urbach: Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in der Wittumstraße wurde zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 19:30 Uhr, ein geparkter Transporter durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernte sich dieser von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Personen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der 07181 2040 zu melden.

Winterbach: Diebstahl von Motoroller

Am Sonntag zwischen 0 Uhr und 9 Uhr wurde ein am Straßenrand des Gleisdorfer Platz geparkter Motorroller der Marke Peugeot durch Unbekannte entwendet. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt gesichert und hatte einen Gesamtwert von etwa 600 Euro. Ferner war das Versicherungskennzeichen "604 AHL" am Roller angebracht. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu diesem Diebstahl unter 07181 2040.

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