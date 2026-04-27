Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Bühlertann: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 15:45 Uhr und 16:10 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Haller Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts geparkten Opel und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntag zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr einen geparkten Volvo auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Robert-Bosch-Straße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Verkehrsunfall

Am Sonntag gegen 12:15 Uhr befuhr ein 12-jähriger Fahrradfahrer den Gehweg in Fahrtrichtung der Straße "Im Spitalfeld". An der Einmündung zur Wolfgangstraße übersah er einen dort haltenden 19-jährigen Mercedes-Benz-Fahrer und fuhr auf diesen auf. Durch die Kollision wurde keiner verletzt. Der Sachschaden liegt bei ca. 5.000 Euro.

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