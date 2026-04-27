PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Bühlertann: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 15:45 Uhr und 16:10 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Haller Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts geparkten Opel und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntag zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr einen geparkten Volvo auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Robert-Bosch-Straße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Verkehrsunfall

Am Sonntag gegen 12:15 Uhr befuhr ein 12-jähriger Fahrradfahrer den Gehweg in Fahrtrichtung der Straße "Im Spitalfeld". An der Einmündung zur Wolfgangstraße übersah er einen dort haltenden 19-jährigen Mercedes-Benz-Fahrer und fuhr auf diesen auf. Durch die Kollision wurde keiner verletzt. Der Sachschaden liegt bei ca. 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 11:48

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet Am Samstag gegen 10:40 Uhr befuhr ein 75-Jähriger die Stauferstraße mit seinem PKW Skoda. Eine 63-Jährige befuhr zu dieser Zeit eine Nebenstraße der Stauferstraße mit ihrem PKW Hyundai und bog in die Stauferstraße ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden 75-Jährigen und es kam zur Kollision. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 11:47

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Fellbach: Mit E-Scooter verunfallt Am Samstag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seinem PKW Daimler die Eisenbahnstraße in Richtung Bahnhofstraße. Vor einem Fußgängerüberweg hatte er angehalten, um Personen die Straße überqueren zu lassen. Als er wieder anfuhr, stieß ein 14-Jähriger mit seinem E-Scooter gegen den PKW Daimler. Der 14-Jährige hatte zuvor den Gehweg befahren und war über den ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 11:46

    POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Gem. Aalen - Himmlingen: Mountainbikefahrer schwer verletzt Am Samstag gegen 14:50 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Mountainbike auf dem Trail "No Flow", der vom Grünenberg in Richtung Baierstein führt. Der 58-Jährige kam nach einem Sprung mit dem Fahrrad auf einer Baumwurzel auf, verlor die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Hierbei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Er wurde von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren