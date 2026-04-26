Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 10:40 Uhr befuhr ein 75-Jähriger die Stauferstraße mit seinem PKW Skoda. Eine 63-Jährige befuhr zu dieser Zeit eine Nebenstraße der Stauferstraße mit ihrem PKW Hyundai und bog in die Stauferstraße ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden 75-Jährigen und es kam zur Kollision. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro.

Gem. Ilshofen - Oberscheffach: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstagnachmittag gegen 16:50 Uhr befuhr ein 18-Jähriger die Kreisstraße von Sulzdorf in Richtung Oberscheffach mit seinem PKW BMW. Vor dem Ortseingang von Oberscheffach verlor der 18-Jährige vermutlich wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den BMW und dieser geriet ins Schleudern. Er kam schließlich von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und schleuderte eine Böschung runter. Das Auto blieb nach 20 Metern in einem Garten liegen, in dem zu diesem Zeitpunkt mehrere Kinder spielten. Glücklicherweise wurde keines der Kinder vom Auto getroffen. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Da der 18-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde einbehalten.

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