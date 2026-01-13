Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kennzeichen - Farbschmierereien an Turnhalle - Einbruch in Betriebsgebäude - Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Kennzeichen

Antrifttal. Im Zeitraum von Samstag (10.01.), 22 Uhr, bis Sonntagnachmittag (11.01.). 15.40 Uhr, machten sich unbekannte Langfinger an einem schwarzen Chevrolet Aveo zu schaffen und entwendeten aus dem Kofferraum einen Subwoofer. Das Auto war zum Tatzeitpunkt am Fahrbahnrand in der Straße "Jaupenhof" im Ortsteil Ruhlkirchen geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmierereien an Turnhalle

Lauterbach. Unbekannte beschmierten in der Zeit von Freitag (09.01.), 12 Uhr, bis Montagmorgen (12.01.), 8 Uhr, die Außenfassade einer Turnhalle in der Straße "An der Wascherde" mit Farbe. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Betriebsgebäude

Alsfeld. Im Zeitraum von Freitag (09.01.), 15.30 Uhr, bis Montag (12.01.), 11 Uhr, begaben sich Unbekannte auf ein Betriebsgelände in der Jahnstraße und verschafften sich dort Zutritt zu einem Werkstattgebäude, indem sie eine Fensterscheibe einwarfen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten mehre Werkzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Schwalmtal. Am Montag (12.01.), in der Zeit von 16 Uhr bis 18 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hochstraße im Ortsteil Storndorf, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Hierbei verursachten die Täter einen Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

