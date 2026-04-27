Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte - Unfallfluchten - Sachbeschädigung - Unfälle - Diebstahl - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Anhänger entwendet

Zwischen Samstag, 15 Uhr und Montag, 2:55 Uhr, wurde in der Hermelinstraße ein Anhänger entwendet, welcher am Ortsausgang in Richtung Oberrombacher Straße / Limesstraße abgestellt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte und Missbrauch von Notrufen

Am Samstagabend löste ein 40-Jähriger gegen 18 Uhr am Bahnhof einen Polizeieinsatz aus, indem er ohne erkennbaren Grund mehrmals den Notruf tätigte. Eine anschließende Überprüfung seiner Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme sowie zwei Aufenthaltsermittlungen, weshalb er vorläufig festgenommen und aufs Revier verbracht werden sollte. Gegen die Maßnahme wehrte er sich vehement, leistete erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Er trat unter anderem einem Beamten gegen das Schienbein und biss einen weiteren Beamten ins Knie. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, woraufhin der 40-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Aalen: PKW übersehen

Ein 24-jähriger Toyota-Fahrer fuhr am Sonntag, gegen 22 Uhr, an der Anschlussstelle Aalen/Oberkochen von der BAB7 ab und wollte nach links auf die B29A in Richtung Aalen-Ebnat einbiegen. Hierbei übersah er einen von links heranfahrenden vorfahrtsberechtigten Skoda eines 37-Jährigen. Durch die darauffolgende Kollision drehte sich der Toyota und touchierte in der Folge eine Schutzplanke. Es entstand ein Schaden in Höhe von über 17.000 Euro.

Aalen: Mountainbike entwendet

Am Sonntag wurde gegen 17:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Obere Bahnstraße ein orangefarbenes Mountainbike entwendet. Der Dieb soll zwischen 15-18 Jahren alt gewesen sein. Er hatte eine dünne Statur und trug einen schwarzen Sportanzug mit weißen Streifen. Der Dieb flüchtete mit einem hinzugekommenen Freund in Richtung eines dortigen Schnellrestaurants. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Freitag fuhr eine 32-jährige Audi-Fahrerin gegen 18:30 Uhr vom Burgstallkreisel in Richtung der Kreuzung zur Industriestraße. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden Daimler eines 66-Jährigen, welcher zuvor die B19 von Unterkochen in Richtung Aalen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Aalen: Fahrzeuge zerkratzt

Unbekannte zerkratzten zwischen Freitag, 12 Uhr und Samstag, 11 Uhr, im Volkmarsweg einen dort geparkten Toyota sowie einen VW. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Am Freitag stellte ein 29-jähriger Audi-Fahrer gegen 11:45 Uhr sein Fahrzeug auf einem Kundenparkplatz eines Einkaufscenters in der Julius-Bausch-Straße ab. Als er gegen 12:10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro fest. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Heckenbrand

Am Samstag geriet, gegen 11:30 Uhr, eine Thujahecke in der Karl-Stirner-Straße in Brand, nachdem mit einem Gasbrenner im Bereich der Hecke Unkraut entfernt werden sollte. Vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand durch die Nachbarschaft gelöscht und somit ein Übergreifen auf weitere Gewächse verhindert werden. Die Feuerwehr Ellwangen war mit zwei Fahrzeugen sowie 10 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro.

Herlikofen: Diebstahl

Aus einem Eierautomat, der in der Straße Hohe Kreuzäcker aufgestellt ist, wurde am Samstag um kurz vor 18 Uhr der Automat geöffnet und das darin befindliche Bargeld in Höhe von etwa 400 Euro entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Scheiben eingeschlagen

Vermutlich mit einer Glasflasche wurden am Sonntag zwischen 0 Uhr und 14 Uhr an einem Ford und an einem VW mehrere Autoscheiben eingeschlagen. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

Am Sonntag zwischen 11 Uhr und 13 Uhr wurde ein Peugeot, der auf dem Parkplatz am Hallenbad in der Goethestraße geparkt war, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Samstagmorgen, 9:30 Uhr, wurde in der Eutighofer Straße ein VW Passat beschädigt, der dort geparkt war. An dem Fahrzeug entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Auf dem Innenhof der Pädagogischen Hochschule in der Oberbettringer Straße wurde zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Sonntagmorgen, 6 Uhr, ein Mülleimer und ein Metalltisch beschädigt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Heubach: Einbruch

Auf bislang nicht bekannte Weise gelang ein Einbrecher zwischen Samstagabend, 20:45 Uhr und Sonntagmorgen, 7:15 Uhr, in Büro- und Fabrikräume in der Hauptstraße. Dort wurde sämtliche Räume durchsucht und Tresore geöffnet. Entwendet wurde etwa 1000 Euro Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Gartenhaus aufgebrochen

In einer Schrebergartenanlage in der Eugen-Bolz-Straße wurde am Samstag zwischen 10 Uhr und 18:45 Uhr die Tür eines Gartenhäuschen aufgebrochen und daraus Werkzeug, Akkus sowie eine Batterie eines Solarspeichers entwendet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 4400 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder auf den Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: PKW zerkratzt

An einem Opel, der in der Straße Oberer Stollenhof abgestellt war, wurde am Sonntag um 3:30 Uhr die Fahrertür durch einen bislang unbekannten Mann zerkratzt. Hinweise auf den Unbekannten erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580.

Lorch: Unfall aufgrund Reifenplatzer

Am Freitag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Peugeot die B29 zwischen Lorch und Schwäbisch Gmünd. Aufgrund eines Reifenplatzers verlor der 53-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schlingern und prallte zunächst einen LKW auf der rechten Fahrspur. Von dort wurde der PKW abgewiesen und prallte letztendlich in die Mitteleitplanke. Ein nachfolgender Lenker eines Opel überfuhr mehrere Fahrzeugteile auf der Fahrbahn, so dass sein Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand.

Westhausen: Wohnwagen kippt um

Am Samstag gegen 15 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem VW Golf mit angehängtem Wohnwagen die BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Alen/Westhausen und Ellwangen geriet das Gespann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern. Letztendlich kippte der Wohnanhänger um und prallte in die Mittelschutzplanke. Bei dem Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 19.000 Euro. Die A7 musste zur Unfallaufnahme und Bergung des Wohnwagens in Fahrtrichtung Norden gesperrt werden.

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