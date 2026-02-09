Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle in einer Nacht

Bild-Infos

Download

Görlitz, Ludwigsdorf, Krauschwitz, Weißwasser, Hof, Braunschweig, Köln (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages hat die Bundespolizei drei Haftbefehle wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vollstreckt.

Gegen 00:45 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf einen 51-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln vor. Nach Zahlung der fälligen Geldstrafe in Höhe von 1.234,50 Euro konnte er seine Reise fortsetzen.

Gegen 05:00 Uhr stellten Bundespolizisten am Grenzübergang Krauschwitz einen 31-jährigen Ukrainer fest, der in die Bundesrepublik einreisen wollte. Bei der Überprüfung der Personalien ergaben sich gleich zwei auf ihn ausgestellte Haftbefehle: ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hof über 2.582,50 Euro sowie ein weiterer der Staatsanwaltschaft Braunschweig über 584,50 Euro. Auch dieser Mann bezahlte die offenen Geldstrafen und durfte anschließend seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell