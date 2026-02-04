Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Aufmerksamer Zeuge verhindert mutmaßlichen Fahrraddiebstahl im Bahnhof Görlitz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Görlitz, Ludwigsdorf (ots)

Dank des schnellen Handelns eines aufmerksamen Zeugen ist am späten Dienstagabend ein mutmaßlicher Fahrraddiebstahl am Bahnhof Görlitz vereitelt worden.

Gegen 22:50 Uhr beobachtete der Mann im Durchgangsbereich des Bahnhofs zwei männliche Personen, die ihm durch ihr auffälliges Verhalten ins Auge fielen. Er meldete über den Polizeinotruf, dass eine der Personen an Fahrradschlössern abgestellter Fahrräder rüttele, während die andere in einiger Entfernung offenbar "Schmiere" stehe. Kurz darauf trafen Streifen des Polizeireviers Görlitz und der Bundespolizei am Einsatzort ein. Sie stellten dort einen 37-jährigen polnischen und einen 32-jährigen afghanischen Staatsangehörigen fest auf die die Beschreibung passte und unterzogen beide einer Kontrolle. Beide waren bereits einschlägig polizeibekannt. Nachdem der Zeuge den Beamten seine Beobachtungen geschildert hatte und seinen Weg fortsetzen wollte, bemerkte er an einem der betroffenen Fahrräder plötzlich ein Feuer. Die Einsatzkräfte löschten den kleinen Brand umgehend. Dabei stellten sie fest, dass die Stoffhülle eines Fahrradschlosses offenbar vorsätzlich in Brand gesetzt worden war. Vor Ort machten die beiden kontrollierten Personen keine Angaben zum Sachverhalt. Die zuständigen Beamten der Bundespolizei leiteten ein Strafverfahren gegen beide Personen ein. Für sie wird außerdem ein Hausverbot für den Bahnhof Görlitz ausgesprochen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang dankt die Bundespolizei dem aufmerksamen Zeugen ausdrücklich. Immer wieder kommt es im Bahnhof Görlitz zu Diebstählen von Fahrrädern - Hinweise aus der Bevölkerung leisten daher einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung und Verhinderung solcher Taten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell