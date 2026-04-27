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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Sachbeschädigung - Unfallflucht

Aalen (ots)

Ellwangen: Bienenstöcke zerstört

Zwischen Freitag, 15:00 Uhr und Montag, 06:00 Uhr, wurden von Unbekannten Bienenstöcke einer Schule in der Berliner Straße zerschlagen und in Teilen auf dem Schulhof verteilt. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07961 930-0.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 08:00 Uhr, gegen einen in der Katharinenstraße geparkten Mercedes. Anschließend verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Aalen: Einbruch

Am Montag gegen 09:40 Uhr wurde festgestellt, dass sich Unbekannte durch Einschlagen eines Fensters Zugang zu einem Gebäude in der Schelmenstraße verschafft haben. Im Gebäude wurden neue Betten, Matratzen und Bettbezüge gelagert. Diese wurden von den Einbrechern in den ersten Stock gebracht, dort aufgebaut und im Anschluss beschädigt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 524-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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