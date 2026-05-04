Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mit 2,67 Promille auf der B 109 unterwegs - Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Wolgast (ots)

Am 03.05.2026 gegen 19:00 Uhr wurde der Polizei ein weißer Transporter VW gemeldet, welcher auffällig in Schlangenlinien die Umgehungsstraße Greifswald befahren soll. Da der Hinweisgeber nicht mitteilen konnte, welche Abgangsrichtung von der Greifswalder Umgehung der Transporterfahrer nahm, kamen mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Einsatz. Eine dieser befand sich auf der B109 auf dem Weg von Anklam nach Greifswald, stellte dabei das gemeldete Fahrzeug auf Höhe Moeckow-Berg fest und führte eine Verkehrskontrolle durch.

Bei dem Fahrer des kontrollierten Transporters handelte es sich um einen 41-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,67 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Im Fahrzeug selbst konnten zwei leere Bierflaschen und eine Flasche Kräuterlikör sichergestellt werden, welche sich in Griffweite des Fahrers befanden.

Da es sich um einen Firmenwagen handelte, wurde das Unternehmen verständigt und um Abtransport des Fahrzeugs gebeten. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und dem Unternehmen ausgehändigt.

Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

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