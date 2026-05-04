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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstähle angezeigt, Diebesgut aufgefunden

Wolgast (ots)

Am vergangenen Freitag, 01. Mai 2026, erschien eine 75-jährige Frau im Polizeirevier Wolgast, um den Diebstahl ihres E-Bikes anzuzeigen. Dieses habe sich noch am Vorabend im Hausflur eines Mehrfamilienhaues in der Langen Straße befunden.

Durch einen Zeugen hatte die Rentnerin in Erfahrung bringen können, dass einer ihrer Nachbarn am Vorabend mit ihrem E-Bike gesehen wurde. Daraufhin begab sie sich zu dem Tatverdächtigen, welcher im Beisein zweier Männer war, um ihn zur Rede zu stellen und ihr Fahrrad wieder zurück zu bekommen. Da dieser die Tat jedoch abstritt, begab sie sich zur Polizei.

Kurz darauf kam Kommissar Zufall zum Einsatz, als sich ein Zeuge bei der Polizei meldete, welcher das Gespräch zwischen der Geschädigten und dem Tatverdächtigen mitbekommen hatte. Nachdem die Frau die Örtlichkeit verlassen hatte, habe der Zeuge beobachtet, wie der Tatverdächtige und zwei andere Männer ein E-Bike in einen abgelegenen Bereich schoben. Aufgrund des vorhergehenden Gespräches wurde er stutzig und wandte sich an die Polizei.

Durch die Hinweise des Zeugen konnte das E-Bike kurz darauf aufgefunden und sichergestellt werden. Alsbald konnte das Zweirad der 75-jähirgen Deutschen zugeordnet werden, als sich zwei ihrer Nachbarn ebenfalls im Revier meldeten, um den Diebstahl eines weiteren E-Bikes sowie eines E-Rollers aus dem Hausflur anzuzeigen.

Doch damit nicht genug. Beinahe zeitgleich mit den beiden russischen Geschädigten im Alter von 32 Jahren, meldete sich eine 20-jährige Deutsche telefonisch bei der Wolgaster Polizei und teilte mit, dass ihr in der vergangenen Nacht zwei Paar Schuhe entwendet wurden, welche sich zuvor im Hausflur desselben Mehrfamilienhauses befanden.

Aufgrund von Hinweisen konnten kurz darauf die drei deutschen Tatverdächtige im Alter von 30, 41 und 43 Jahren identifiziert werden. Noch am Abend des 01. Mai 2026 erfolgte aufgrund mehrerer Hinweise eine Durchsuchung der Gartenlaube des 41-Jährigen, bei welcher der zuvor entwendete E-Roller aufgefunden werden konnte. Zudem wurde eine Armbrust in der Gartenlaube aufgefunden und sichergestellt.

Das aufgefundene E-Bike sowie der E-Roller konnten nach Abschluss der Maßnahmen an ihre Eigentümer zurückgegeben werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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