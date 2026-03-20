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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall in der Schwedlerstraße - 62-Jähriger leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmitttag (19.03.2026, gegen 17:30 Uhr) kam es in der Schwedlerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Schwedlerstraße in Richtung Kopernikusstraße. Beim Versuch abzubiegen übersah er einen 62-jährigern Rollerfahrer, der im Einmündungsbereich Schwedlerstraße/Kopernikusstraße fuhr. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der 62-jährige Rollerfahrer leicht verletzte. Er wurde für weitere Untersuchungen in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Julia Steiner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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