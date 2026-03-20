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POL-PPRP: Achtung Taschendiebe - Polizei warnt mit Sprühkreide

POL-PPRP: Achtung Taschendiebe - Polizei warnt mit Sprühkreide
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Ludwigshafen (ots)

In den letzten Wochen kam es im Ortskern von Oggersheim vermehrt zu Taschendiebstählen. Neben der Ermittlung der Tatverdächtigen verstärkt die Polizeiwache Oggersheim nun ihre Präventionsmaßnahmen. Warnhinweise, die mittels abwaschbarer Sprühkreide auf den Gehwegen im Ortskern aufgesprüht wurden, sollen Passanten dafür sensibilisieren, besonders in belebten Einkaufsbereichen auf ihre Wertsachen zu achten. Begleitet wird die Aktion durch Präventionsgespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Die Sprühkreide wird nach ca. drei Wochen verblassen und hinterlässt keine Rückstände.

Beachten Sie bitte auch die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Taschendiebstählen zu schützen:

   - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: 
     Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher 
     nach der Tasche oder Rucksack.
   - Fordern Sie einen Sicherheitsabstand ein, wenn Ihnen Fremde zu 
     nahekommen wollen.
   - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig.
   - Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone
     immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung 
     möglichst dicht am Körper.
   - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der 
     Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm.
   - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen 
     Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.
   - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb, 
     sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.
   - Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen 
     sie irgendwo auf.

Wurde die Zahlungskarte gestohlen, heißt es umgehend handeln:

   - Veranlassen Sie die sofortige Sperrung aller Karten. Über den 
     Sperr-Notruf 116 116 ist das für alle Girocards und die meisten 
     Kreditkarten möglich. Für Smartphonebesitzer gibt es die 
     Sperr-App 116 116, mit der sie die Daten ihrer Zahlungskarten in
     ihrem Handy speichern und die Girocard direkt sperren können.
   - Zeigen Sie einen Diebstahl auch bei der Polizei an. Diese kann 
     zusätzlich die Sperrung des elektronischen Lastschriftverfahrens
     per Unterschrift (SEPA-Lastschriften) veranlassen.
   - Prüfen Sie sorgfältig Ihre Kontobewegungen und reklamieren Sie 
     unberechtigte Abbuchungen bei Ihrer Bank oder Sparkasse.

Der Sperr-Notruf 116 116 ist aus Deutschland kostenfrei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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