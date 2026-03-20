Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Kellerabteilte eingebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 18.03.2026, 19 Uhr, bis zum 19.03.2026, 09:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in drei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Herwegh-Straße (nahe Georg-Büchner-Straße) ein. Aus den Abteilen wurden unter anderem Werkzeug sowie eine Spielekonsole entwendet.

Ebenfalls am Donnerstag, dem 19.03.2026, drangen unbekannte Täter zwischen 9 Uhr und 11:30 Uhr in Kellerabteile eines Anwesens in der Fontanestraße (nahe Ludwig-Börne-Straße) ein und entwendeten verschiedene Gegenstände. Wer kann Hinweise zu den Taten geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

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