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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kontrollen in der Innenstadt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (18.03.2026) führten Polizeikräfte, zusammen mit Kräften des Kommunalen Vollzugsdienstes, Kontrollmaßnahmen in der Ludwigshafener Innenstadt durch. Hierbei wurde ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Verstoß nach dem Aufenthaltsgesetz festgestellt. Ein 29-Jähriger, der sich trotz eines bestehenden Aufenthaltsverbotes wiederholt im Bereich des Berliner Platzes aufhielt, wurde in Gewahrsam genommen. Einem 22-Jährigen wurde zunächst ein Platzverweis erteilt. Als er diesem nicht nachkam, wurde er ebenfalls in Gewahrsam genommen. Drei Personen führten Reizstoffsprühgeräte mit sich, die präventiv sichergestellt wurden. 12 Personen erhielten Platzverweise, da sie mit lauter Musik und Gegröle auffielen.

Die regelmäßigen Kontrollmaßnahmen sind Teil des ganzheitlichen Konzeptes von Polizei und Stadtverwaltung zur Stärkung der Sicherheitslage der Ludwigshafener Innenstadt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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