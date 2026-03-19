Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kabeldiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (18.03.2026), zwischen 2:30 Uhr und 3 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Industriegelände in der Ernst-Boehe-Straße und entwendeten mehrere Meter Starkstromkabel.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

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