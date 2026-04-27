Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Vegetationsbrand in Drevenack

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Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack wurde am 27. April um 18:51 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Grasbrand" zu einem Waldstück zwischen den Straßen Buschweg und Fasanenweg im Ortsteil Drevenack alarmiert.

An der Einsatzstelle war eine etwa 45 Quadratmeter große Fläche in einem Waldstück in Brand geraten. Das Feuer, das sich auf das Unterholz ausgebreitet hatte, wurde mittels Kübelspritze und Löschrucksäcken abgelöscht. Abschließend wurde der Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.

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