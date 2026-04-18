Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Gemeldeter Pkw-Brand auf der BAB 3

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Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Drevenack wurden am 18. April 2026 um 12:32 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Pkw-Brand" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert.

Bei der Erkundung der Einsatzstelle stellte der Einsatzleiter fest, dass es sich lediglich um eine Rauchentwicklung aufgrund eines Motorschadens handelte. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden abgestreut und der Motorraum mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Der Einsatz war nach ca. 45 Minuten beendet.

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