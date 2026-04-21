Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Schermbeck

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack und die Freiwillige Feuerwehr Schermbeck wurden am 20. April 2026 um 17:58 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ausgelöste Brandmeldeanlage" zur Marienthaler Straße im Ortsteil Schermbeck-Weselerwald alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Mülleimer in Brand geraten war. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits gelöscht. Der betroffene Bereich wurde kontrolliert und die Brandmeldeanlage zurückgesetzt.

Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell