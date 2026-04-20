Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Verkehrsunfall auf der BAB 3

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack wurde am 20. April 2026 um 13:04 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Amtshilfe Rettungsdienst" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert.

An der Einsatzstelle war es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter, einem Pkw und einem Lkw gekommen. Eine verletzte Person wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Da die Einsatzstelle bereits durch die Autobahnpolizei abgesichert war, musste die Feuerwehr nicht tätig werden und konnte wieder an ihren Standort einrücken. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell