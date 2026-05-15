PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Brand sowie Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Satteldorf/Bronnholzheim: Sachbeschädigung an Panoramadach

Auf einer Parkfläche unterhalb der Autobahn in der Hengstfelder Straße wurde durch einen Unbekannten am Donnerstag zwischen 17:00 Uhr und 17:35 Uhr ein Glaspanoramadach eines geparkten Daimler-Benz beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Crailsheim: Feuer in Eisenbahnwagen

Am Donnerstag gegen 15 Uhr brach in einem ausrangierten Eisenbahnwagen an den Bahngleisen ein Brand aus, nachdem zwei Kinder darin gezündelt hatten. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Das Innere des Wagens wurde jedoch vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Braunsbach: Auffahrunfall

Am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Schwäbisch Hall ein Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Ford-Fahrer übersah im Baustellenbereich, dass ein vorausfahrender 23-jähriger Toyota-Fahrer verkehrsbedingt stark abbremsen musste. In der Folge fuhr der Ford auf den Toyota auf, der dadurch auf einen davor fahrenden Mercedes geschoben wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt.

Braunsbach: Verkehrsunfall auf A6

Am Mittwoch gegen 15:50 Uhr kam es auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Hall und Ilshofen-Wolpertshausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Klein-Lkw-Fahrer fuhr auf einen vorausfahrenden 53-jährigen Skoda-Fahrer auf, nachdem dieser verkehrsbedingt abbremsen musste. In der Folge wurde der Skoda auf einen vor ihm fahrenden 54-jährigen VW-Fahrer geschoben. Durch den Unfall wurden der 53-Jährige und der 54-Jährige leicht verletzt. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf rund 55.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 14.05.2026 – 11:57

    POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 14.05.2026

    Aalen (ots) - Rosengarten: Verkehrsunfall Am Donnerstag (14.05.2026) befuhr eine 19-jährige Fahrerin eines Pkw Seat Leon gegen 01:30 Uhr die K 2597 von Tullau in Richtung Bundesstraße 19. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro, verletzt wurde niemand. ...

    mehr
  • 14.05.2026 – 11:54

    POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 14.05.2026

    Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Bar Am Mittwoch (13.05.2026) drang ein unbekannter Täter in eine Bar in der Ackergasse in Schwäbisch Gmünd ein und entwendete Bargeld. Der Unbekannte verschaffte sich zwischen 01:00 Uhr und 15:30 Uhr Zugang in die Bar. Im Innenraum wurden Geldspielautomaten aufgebrochen und das Bargeld entwendet. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, denen verdächtige ...

    mehr
  • 14.05.2026 – 11:50

    POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 14.05.2026

    Aalen (ots) - Backnang: Pkw zerkratzt Ein geparkter Dacia Sandero wurde am Mittwoch (13.05.2026) durch unbekannte Täter in Backnang mit einem Stein zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der Pkw befand sich zwischen 16:00 Uhr und 16:40 Uhr in der Industriestraße auf einem Kundenparkplatz. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090. Backnang: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren