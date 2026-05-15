Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Brand sowie Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Satteldorf/Bronnholzheim: Sachbeschädigung an Panoramadach

Auf einer Parkfläche unterhalb der Autobahn in der Hengstfelder Straße wurde durch einen Unbekannten am Donnerstag zwischen 17:00 Uhr und 17:35 Uhr ein Glaspanoramadach eines geparkten Daimler-Benz beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Crailsheim: Feuer in Eisenbahnwagen

Am Donnerstag gegen 15 Uhr brach in einem ausrangierten Eisenbahnwagen an den Bahngleisen ein Brand aus, nachdem zwei Kinder darin gezündelt hatten. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Das Innere des Wagens wurde jedoch vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Braunsbach: Auffahrunfall

Am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Schwäbisch Hall ein Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Ford-Fahrer übersah im Baustellenbereich, dass ein vorausfahrender 23-jähriger Toyota-Fahrer verkehrsbedingt stark abbremsen musste. In der Folge fuhr der Ford auf den Toyota auf, der dadurch auf einen davor fahrenden Mercedes geschoben wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt.

Braunsbach: Verkehrsunfall auf A6

Am Mittwoch gegen 15:50 Uhr kam es auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Hall und Ilshofen-Wolpertshausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Klein-Lkw-Fahrer fuhr auf einen vorausfahrenden 53-jährigen Skoda-Fahrer auf, nachdem dieser verkehrsbedingt abbremsen musste. In der Folge wurde der Skoda auf einen vor ihm fahrenden 54-jährigen VW-Fahrer geschoben. Durch den Unfall wurden der 53-Jährige und der 54-Jährige leicht verletzt. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf rund 55.000 Euro geschätzt.

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