Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Widerstand, pöbelnder Mann

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr einen Fiat, der auf einem Parkplatz einer Schule in der Berliner Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Donnerstag gegen 17:05 Uhr wurde der Polizei eine männliche Person gemeldet, die in der Nähe des Bahnhofes auf den Schienen saß. Als der 45-Jährige einer Personenkontrolle unterzogen werden sollte, leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten fortwährend. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er in eine Fachklinik verbracht.

Mutlangen: Unfall

Ein 22-jähriger Mercedes-Maybach-Lenker geriet am frühen Freitagmorgen gegen 04:00 Uhr vermutlich unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln in der Feldstraße zu weit nach links. Hierbei kollidierte er mit einem geparkten Pkw. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Schaden wird auf über 200.000 Euro geschätzt. Der 22-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein Fiat, der am Donnerstag zwischen 18:00 Uhr und 22:45 Uhr in der Schwabenstraße abgestellt war, wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Schwäbisch Gmünd: Zeugen nach Streitigkeiten gesucht

Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr pöbelte ein stark alkoholisierter 23-Jähriger in der Ledergasse mehrere vorbeilaufende Passanten an, indem er die Fäuste schwang und sie zu einer körperlichen Auseinandersetzung aufforderte. Als eine Gruppe Jugendlicher auf den Mann zu ging, traf er einen der Jugendlichen an der Schulter. Danach soll der 23-Jährige auf den Boden gefallen sein und die Gruppe soll auf ihn eingeschlagen haben. Anschließend flüchtete die Gruppe in unbestimmte Richtung. Als die Polizei eintraf war der 23-Jährige so stark alkoholisiert und provokant, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder ebenfalls von dem Mann provoziert wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

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