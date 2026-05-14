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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 14.05.2026

Aalen (ots)

Rosengarten: Verkehrsunfall

Am Donnerstag (14.05.2026) befuhr eine 19-jährige Fahrerin eines Pkw Seat Leon gegen 01:30 Uhr die K 2597 von Tullau in Richtung Bundesstraße 19. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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