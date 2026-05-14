POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 14.05.2026
Aalen (ots)
Rosengarten: Verkehrsunfall
Am Donnerstag (14.05.2026) befuhr eine 19-jährige Fahrerin eines Pkw Seat Leon gegen 01:30 Uhr die K 2597 von Tullau in Richtung Bundesstraße 19. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro, verletzt wurde niemand.
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