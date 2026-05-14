POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 14.05.2026

Aalen (ots) - Essingen: Radlader in Vollbrand Am Mittwoch, gegen 12:10 Uhr, wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein Brand auf der Entsorgungsanlage Ellert, zwischen Essingen und Mögglingen, gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Radlader, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, während der Arbeit im Bereich des Motorraumes Feuer gefangen hatte. Mitarbeiter konnten das Fahrzeug noch rechtzeitig zur ...

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