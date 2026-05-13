Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Radlader in Vollbrand

Aalen (ots)

Essingen: Radlader in Vollbrand

Am Mittwoch, gegen 12:10 Uhr, wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein Brand auf der Entsorgungsanlage Ellert, zwischen Essingen und Mögglingen, gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Radlader, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, während der Arbeit im Bereich des Motorraumes Feuer gefangen hatte. Mitarbeiter konnten das Fahrzeug noch rechtzeitig zur Seite fahren, sodass das Feuer nicht übergreifen konnte. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 16 Wehrleuten vor Ort war, konnten den Brand löschen. Vermutlich wurden zwei Mitarbeiter aufgrund einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Am Radlader entstand Totalschaden, die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

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