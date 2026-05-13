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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Pkw übersehen

Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Dienstag, gegen 15 Uhr, die B19 in Richtung Stuttgart. Als er auf Höhe des Industriegebiets West den Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er einen neben ihm fahrenden VW einer 70-Jährigen. Es kam zur Kollision wodurch ein Schaden in Höhe von rund 4500 Euro entstand.

Ellwangen: Mit E-Roller gestürzt

Alleinbeteiligt stürzte am Dienstag eine 18-jährige E-Roller Fahrerin, als sie gegen 20 Uhr die Veit-Hirschmann-Straße befuhr. Die junge Frau wurde anschließend leicht verletzt in eine Klinik verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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