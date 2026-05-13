Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, Sachbeschädigung, Einbruch sowie Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Am Dienstag im Zeitraum von 10:50 Uhr bis 11:00 Uhr wurde im Hans-Neu-Weg die Beifahrerscheibe eines auf einem Friedhofsparkplatz geparkten Pkw beschädigt. Anschließend wurden aus der sich im Fußraum befindenden Handtasche ein Telefon sowie ein Geldbeutel entwendet. Im Geldbeutel befanden sich neben Bargeld mehrere ausweisende Dokumente sowie eine Bankkarte. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Gerabronn: Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, wurde in der Blaufeldener Straße ein geparkter Volvo durch einen Unbekannten an der rechten hinteren Tür und am rechten hinteren Kotflügel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Personen, welche Hinweise auf diesen Vorfall haben, werden gebeten, sich unter der 07953 925010 zu melden.

Wallhausen/Hengstfeld: Einbruch in Wohnhaus

Am Ortsrand von Hengstfeld wurde am Dienstag zwischen 7:55 Uhr und 17:10 Uhr in ein Haus eingebrochen. Der bislang unbekannte Einbrecher beschädigte ein Fenster und verschaffte sich hierdurch Zugang zu den Räumlichkeiten. Anschließend entwendete er eine Spielkonsole, Bargeld, einen Rucksack sowie ein Parfüm. Das Diebesgut wird auf rund 700 Euro geschätzt - der entstandene Sachschaden auf rund 500 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der 07953 925010 mit Hinweisen zu melden.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 23:45 Uhr befuhren ein 18-jähriger Skoda-Fahrer und ein 20-jähriger VW-Fahrer hintereinander die Ellwanger Straße (L1060). Der 18-Jährige wollte anschließend nach links in die Schenkenseestraße abbiegen, verpasste jedoch die Einmündung und wendete daraufhin. Der 20-Jährige bremste ab, konnte jedoch eine Kollision mit dem Skoda nicht mehr verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Beide Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt.

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