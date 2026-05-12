PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfall - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag gegen 10:15 Uhr bog ein 24-jähriger BMW-Lenker von der Albblickstraße nach rechts auf die Ellwanger Straße in Richtung Aalen ab und missachtete dabei die Vorfahrt einer von links kommenden 27-jährigen BMW-Fahrerin. Es kam zur Kollision, bei welcher ein Sachschaden von rund 4.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Hüttlingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte am Dienstag zwischen 10:15 Uhr und 10:35 Uhr - vermutlich beim Rangieren - mit einem Audi, der in der Bachstraße geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter der Telefonnummer 07361 9796-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Pkw beschädigt

Am Dienstag gegen 08:40 Uhr wurde festgestellt, dass die hintere linke Scheibe eines Minis, der in der Oberbettringer Straße abgestellt war, von Unbekannten zerstört wurde. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 12.05.2026 – 13:58

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Körperverletzung und Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Fellbach: Körperverletzung Bereits am Freitagmorgen soll es gegen 09:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Zeppelinstraße gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 43-jähriger Mann von drei jüngeren Männern abgepasst und niedergeschlagen worden sein. Dabei soll einer der unbekannten Täter die Tat ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 13:34

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugen gesucht, Einbrüche, Unfallflucht und Arbeitsunfall

    Aalen (ots) - Crailsheim: Zeugen nach "Hitlergruß" gesucht Bereits am Dienstag, den 5. Mai 2026, hielt sich gegen 7.45 Uhr ein 46 Jahre alter Mann im Bereich einer Bushaltestelle vor dem Berufsschulzentrum in der Blaufelder Straße auf. Er zeigte dabei vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern mehrfach den "Hitlergruß". Der Mann wurde dort von der verständigten Polizei ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 10:23

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Kirchberg an der Jagst: Verkehrsunfall Am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr fuhr ein 24-jähriger Fahrer eines Fiat-Klein-Lkw auf der A6 in Richtung Heilbronn. Kurz nach der Anschlussstelle Kirchberg übersah er das Ende eines Staus. Trotz eines Ausweichversuchs touchierte er drei Sattelzugmaschinen und kam schließlich mit dem Fahrerhaus des dritten Lkw zum Stehen. Durch die Berührungen wurde die Ladung des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren