Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfall - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag gegen 10:15 Uhr bog ein 24-jähriger BMW-Lenker von der Albblickstraße nach rechts auf die Ellwanger Straße in Richtung Aalen ab und missachtete dabei die Vorfahrt einer von links kommenden 27-jährigen BMW-Fahrerin. Es kam zur Kollision, bei welcher ein Sachschaden von rund 4.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Hüttlingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte am Dienstag zwischen 10:15 Uhr und 10:35 Uhr - vermutlich beim Rangieren - mit einem Audi, der in der Bachstraße geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter der Telefonnummer 07361 9796-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Pkw beschädigt

Am Dienstag gegen 08:40 Uhr wurde festgestellt, dass die hintere linke Scheibe eines Minis, der in der Oberbettringer Straße abgestellt war, von Unbekannten zerstört wurde. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

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