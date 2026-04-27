Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autokennzeichen entwendet - Diebstahl eines E-Scooters - Tankbetrug - Farbschmiererei an Grillhütte - Tankdeckel beschädigt - Trickbetrüger erbeuten vierstelligen Geldbetrag - Versuchter Einbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Autokennzeichen entwendet

Bad Hersfeld. In der Nacht von Sonntag (26.04.) auf Montag (27.04.), im Zeitraum von 23.30 Uhr bis 0.20 Uhr, entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichenschilder "HEF-EA 344" eines in der Meisenbacher Straße abgestellten grauen Opel Astra. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl eines E-Scooters aus Bikestation

Bad Hersfeld. In der Klausstraße, an einer Bikestation, entwendeten Unbekannte im Zeitraum von Samstag (25.04.), 18 Uhr, bis Sonntag (26.04.), 17.10 Uhr, einen mit einem Spiralschloss gesicherten E-Scooter. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen Xiaomi Ninebot mit dem Versicherungskennzeichen "318 HRN". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Tankbetrug

Wildeck. Ein unbekannter Mann betrat am Sonntag (26.04.), um 12.50 Uhr, das Tankstellengelände in der Straße "Zum Dönges" in dem Ortsteil Obersuhl. Dort füllte er zwei mitgeführte Kanister mit Benzin. Anschließend verließ der Täter das Tankstellengelände in Richtung Rohbergstraße ohne den Betrag in Höhe von knapp 70 Euro zu bezahlen. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 180 cm groß, weißes T-Shirt, dunkelblaue Jogginghose, schwarze Adidas Schuhe mit weißen Streifen, schwarze Kappe, Sonnenbrille Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmiererei an Grillhütte

Niederaula. Am Samstag (25.04.), um 15.30 Uhr, beschmierten Unbekannte in der Straße "Überm Eisfeld" in Hattenbach, eine für die Allgemeinheit frei zugängliche Grillhütte mit farbigen Handabdrücken. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Tankdeckel beschädigt

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Freitag (24.04.), 16 Uhr, bis Samstag (25.04.), 07.30 Uhr, beschädigten Unbekannte den Tankdeckel eines grünen Mercedes-Benz in der Fritz-Rechberg-Straße. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickbetrüger erbeuten vierstelligen Geldbetrag

Bebra. Ein 77-jähriger Mann wurde Opfer von Trickbetrügern. Im Zeitraum von mehreren Monaten kontaktierten unbekannte Täter den 77-Jährigen telefonisch und bewegten ihn in geschickt geführten Gesprächen und mit der Aussicht große Gewinne zu erzielen dazu insgesamt vier Überweisungen in Höhe von 250 Euro auf verschiedene Konten zu tätigen. Erst als der Mann den Betrag ausgezahlt haben wollte und immer wieder vertröstet wurde, bemerkte er, dass er Opfer eines Betruges wurde.

Ihre Polizei warnt:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Überprüfen Sie die Angaben der Firma (Ist die Firma überhaupt existent? Gibt es Erreichbarkeiten und Rezessionen?) und achten Sie bei Internetauftritten von Firmen auf tatsächlich existente Erreichbarkeiten, Impressum und Adressen! - Gehen Sie sensibel mit ihren persönlichen Daten um und geben Sie diese nicht an Unberechtigte heraus. - Lassen Sie sich nicht am Telefon oder im Schriftverkehr unter Druck setzen. - Bei Zweifeln wenden sie sich vertrauensvoll an ein Familienmitglied oder die Polizei. - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie Anzeige. - Machen Sie sich vor der Anzeigenerstattung Notizen und nehmen Sie diese zur Polizei mit.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren.

Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.ppoh.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Rotenburg. Im Zeitraum von Dienstag (21.04.), 18 Uhr bis Mittwoch (22.04.), 09 Uhr, versuchten Unbekannte in der Breitenstraße in dem rückseitigen Bereich eines Gebäudes einzubrechen. Hierbei versuchten die Täter mit einem nicht bekannten Werkzeug die Türen aufzubrechen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielten die Türen den Versuchen stand. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

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