Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Körperverletzung und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Körperverletzung

Bereits am Freitagmorgen soll es gegen 09:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Zeppelinstraße gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 43-jähriger Mann von drei jüngeren Männern abgepasst und niedergeschlagen worden sein. Dabei soll einer der unbekannten Täter die Tat auch gefilmt haben. Der Grund für diese Attacke ist noch völlig unklar. Die drei unbekannten Täter sollen dann in einen silberfarbenen BMW oder Mercedes eingestiegen und davon gefahren sein. Der 43-jährige Mann wurde durch die Schläge leicht verletzt. Zu den drei unbekannten Männern ist bekannt, dass sie zwischen 16 und 22 Jahre alt und von schlanker Statur waren. Die Polizei in Fellbach-Schmiden führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere Eltern, die kurz vor oder zur Tatzeit in Richtung Kindergarten unterwegs waren, könnten hilfreiche Hinweise zu einem verdächtigen Fahrzeug, welches mit drei Personen besetzt war, geben. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 9519130 beim Polizeiposten Fellbach-Schmiden zu melden.

Fellbach: Verkehrsunfall

Am Dienstag, den 12.05.2026, bemerkte die 31 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf auf der Eberhardstraße in Fellbach zu spät, dass der vor ihr fahrende Ford anhält und fuhr auf diesen auf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils rund 4.000 Euro.

Backnang: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Dienstag, den 12.05.2026, übersah der 45 Jahre alte Fahrer eines Daimler-Benz LKW gegen 08:33 Uhr beim Anfahren einen VW Golf in der Gartenstraße in Backnang. Durch den LKW wurde der VW Golf auf einen am Fahrbahnrand parkenden VW Touran geschoben. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro.

Backnang: Auffahrunfall

Am Dienstag, den 12.05.2026, übersah die 58 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo den vor ihr auf der Haller Straße haltenden KIA ProCeed und fuhr auf diesen auf. Dabei entstand ein Schaden von ca. 7.000 Euro.

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