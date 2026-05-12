Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Automatenaufbrüche, E-Scooter Kontrollen

Aalen (ots)

Backnang: Auto mit Einkaufswagen beschädigt

Unbekannte Täter haben am Montag zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Discounters in der Gartenstraße einen geparkten Mazda beschädigt. Dazu stießen sie offenbar absichtlich mit einem Einkaufswagen gegen die Beifahrertür des Mazda und beschädigten diese erheblich. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Backnang: Mit Garage kollidiert

Ein 22-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Montag, gegen 16:20 Uhr die Eugen-Adolff-Straße. In einer Kurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ins Schleudern. In der Folge prallte der BMW gegen eine dortige Garage. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Backnang: Getränkeautomaten aufgebrochen

In der Zeit zwischen Samstag, 07:00 Uhr und Montag, 04:30 Uhr gelangten unbekannte Täter auf noch unbekannte Weise in ein Schulgebäude im Heininger Weg. In der Mensa brachen die Unbekannten mehrere dort aufgestellte Getränkeautomaten auf und entwendeten daraus Bargeld in Höhe von etwa 500 Euro. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 7.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Winterbach: Unfall auf B29

Ein 56-jähriger Fahrer eines LKW war am Montagvormittag, gegen 11:00 Uhr auf der B29 in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Schorndorf-West und Winterbach kollidierte der LKW-Fahrer vermutlich aus Unachtsamkeit mit einem auf dem Standstreifen stehenden LKW des Straßenunterhaltungsdienstes. Durch den Zusammenstoß wurde der stehende LKW in die Leitplanke gedrückt. Auch der unfallverursachende LKW wurde bei dem Zusammenstoß stark beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 34.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Winnenden: E-Scooter Kontrollen

Am Montagmittag führte das Polizeirevier Winnenden an mehreren Örtlichkeiten, vor Schulen und in der Innenstadt, E-Scooter Kontrollen durch. Dabei wurde das Revier auch vom Gemeindevollzugsdienst unterstützt. Bei insgesamt 21 kontrollierten E-Scooter Fahrenden wurden 13 Ordnungswidrigkeiten erkannt. Am Häufigsten wurde wegen Fahrens auf dem Gehweg oder in der Fußgängerzone Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Aber auch unerlaubte Doppelnutzung, Verstöße gegen das Mindestalter und gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden im Rahmen der Kontrollen durch die Polizei angezeigt.

Winnenden: Vorfahrtsunfall

Am Montag, gegen 17 Uhr war übersah eine 45-jährige Ford-Fahrerin an der Kreuzung Otto-Hahn-Straße und Raiffeisenstraße den vorfahrtsberechtigten BMW einer 80-jährigen Fahrerin. Es kam im Kreuzungsbereich zum Unfall, bei der sich die 80-Jährige und ihre Mitfahrerin leicht verletzten. Sie kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 45.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Waiblingen: Verkehrsunfall

Am Montag, gegen 13:10 Uhr war ein 33-jähriger Fahrer eines Peugeot auf der L1142 in Richtung Waiblingen-Hegnach unterwegs. Im Bereich der Hegnacher Höhe verlor der 33-Jährige aufgrund aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Peugeot geriet ins Schleudern, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Leitpfosten. Nach dem Zusammenstoß mit einer Querungshilfe auf Mitte der Fahrbahn kam das Auto zum Stehen. Der 33-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der Peugeot musste abgeschleppt werden.

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