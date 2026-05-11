Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Windböe wirft Sattelzug um

Aalen (ots)

Backnang-Steinbach: Windböe wirft Sattelzug um, eine Person schwer verletzt

Am Montag den 11.05.26 gegen 15:13 Uhr befand sich ein Sattelzug auf der Deponie Steinbach bei Abladearbeiten. Eine Windböe erfasste die hochgestellte Sattelmulde und warf den gesamten Sattelzug, welcher auf stabilen Untergrund, leicht schräg stand, auf die Seite. Der 53-jährige Fahrer befand sich im Fahrerhaus und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Er kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Freiwillige Feuerwehr Backnang war mit 7 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen, einem Notarztwagen und einem Hubschrauber im Einsatz. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

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