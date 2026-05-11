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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Auftaktkontrollen zur Motorradsaison 2026

Aalen (ots)

Den Auftakt in die Motorradsaison hat das Polizeipräsidium Aalen dazu genutzt, um am Samstag, den 09.05., im Präsidiumsbereich Verkehrskontrollen durchzuführen. Zielrichtung der Schwerpunktkontrollen war die Verkehrssicherheit der Motorräder sowie die Einhaltung der Verkehrsnormen durch Motorradfahrer und -fahrerinnen.

Die Zahl der Motorradunfälle ist auf den niedrigsten Wert in den vergangenen fünf Jahren gefallen. Gegenüber dem Vorjahr gingen die Unfallzahlen im Jahr 2025 um 16 Prozent zurück. Erfreulich ist auch der Rückgang der bei diesen Unfällen Getöteten von sechs auf fünf, sowie der Schwerverletzten von 112 auf 92.

In etwa 60 Prozent der Unfälle war der Motorradfahrende der Verursacher, bei den tödlichen Verkehrsunfällen jedoch nur in 40 Prozent.

Mit deutlichem Abstand sind weiterhin "Geschwindigkeit" mit 29 Prozent, "Abstand" mit 14 Prozent und "Überholen" mit 11 Prozent die Hauptunfallursachen.

Wir ruhen uns auf den gesunkenen Unfallzahlen aber nicht aus, sondern verfolgen weiterhin die "Vision Zero". Denn unser gemeinsames Ziel muss sein, dass möglichst jeder Motorradfahrende sicher wieder zuhause ankommt.

Technische Manipulationen an Motorrädern beeinträchtigen zusätzlich die Verkehrssicherheit. Durch spezielle Änderungen an den Abgasanlagen kommt es insbesondere an den Schwerpunktstrecken zu hohen Lärmbelästigungen der Anwohnerinnen und Anwohner.

Im Ostalbkreis wurden an der Kontrollstelle auf der B19 im Kochertal insgesamt 38 Krafträder angehalten und kontrolliert, wovon 8 Motorräder beanstandet wurden.

Im Rems-Murr-Kreis verteilten sich die Kontrollstellen auf die bekannten Schwerpunktstrecken Sulzbacher Steige (B14), Spiegelberg und Lautertal (L1066), auf die L 1151 Schorndorf-Schlichten, auf die L1080 bei Welzheim und die L1199 bei Kernen-Stetten.

An den Kontrollstellen im Rems-Murr-Kreis wurden insgesamt 133 Motorräder angehalten und kontrolliert. Davon wurden 14 Krafträder polizeilich beanstandet.

Zudem war gleichzeitig zu den Kontrollen ein Informationsstand zur Unfallprävention am Ebnisee eingerichtet, der von den Motorradfahrern sehr gut frequentiert wurde.

Die Sicherheit im Straßenverkehr ist ein zentrales polizeiliches Thema, weshalb ganzjährig polizeiliche Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durchgeführt werden. Diese verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz und haben das Ziel alle Bereiche des Straßenverkehrs abzudecken.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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