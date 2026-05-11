Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreise: Unfälle, Kraftfahrzeugrennen und Einbrüche

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag, zwischen 15 Uhr und 17 Uhr in der Lessingstraße einen geparkten BMW und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro am hinteren rechten Bereich des Autos. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Backnang: Auffahrunfall

Ein 66-jähriger Opel Fahrer übersah am Sonntag, gegen 12:15 Uhr einen verkehrsbedingt halten Opel einer 37-Jährigen und fuhr hinten auf. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung Sulzbacher Straße zur B14. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Unfall - mit Tunnelwand kollidiert

Eine 50-jährige BMW-Fahrerin war am Sonntag, gegen 17:05 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der B14 in Richtung Waiblingen unterwegs. Vermutlich aufgrund kurzzeitiger Unaufmerksamkeit kam sie mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Tunnelwand. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Fellbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro verursachte am Samstag, zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Ochsenstraße. Dort kollidierte er mit seinem Fahrzeug und einem dort geparkten Mercedes. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 57720.

Fellbach/Schmiden: Einbruch in Kellerräume

Unbekannte Täter betraten in der Zeit von Donnerstag, 07.05. 13 Uhr und Samstag, 07:30 Uhr vermutlich über die offenstehende Eingangstür ein Haus in der Rosensteinstraße und begaben sich in den Keller. Dort hebelten sie drei Kellerabteile auf und durchsuchten diese. Offenbar wurde nichts entwendet. Die unbekannten Täter hinterließen einen Sachschaden von etwa 150 Euro. Der Polizeiposten Schmiden führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 9519130.

Kernen/Stetten: Radfahrerin gestürzt

Eine 24-jährige Radfahrerin war am Samstag in der Grüntorstraße unterwegs, als sie einen Defekt an ihrer Hinterradbremse bemerkte. Als sie sodann die Vorderradbremse betätigte, stürzte sie über den Lenker und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Sie zog sich Verletzungen am Gesicht zu und musste ins Krankenhaus. Die 24-Jährige trug keinen Helm.

Welzheim: DaimlerChrysler beschädigt

Unbekannte Täter haben am Samstag, zwischen 18 Uhr und 19:15 Uhr auf einem Supermarktparkplatz einen geparkten Daimler-Chrysler beschädigt. Dabei wurde mehrmals mit einem Gegenstand auf die Frontscheibe des PKW eingeschlagen, so dass diese beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schorndorf führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07181 2040.

Winnenden: Unfall mit hohem Sachschaden

Am Freitag, gegen 16:30 Uhr fuhr eine 30-jährige Ford-Fahrerin von Birkmannsweiler kommend an die Einmündung zur L1140 heran und wollte nach links, in Fahrtrichtung Berglen abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Mercedes einer 52-jährigen Fahrerin. Es kam in Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurden beide Fahrerinnen und auch die 32-jährige Mitfahrerin im Mercedes schwer verletzt. Beim Unfall entstand ein Sachschaden im Gesamtwert von etwa 25.000 Euro. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung zeitweise gesperrt werden.

Weinstadt: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Am Sonntag, den 10.05.2026 verlor der 23-Jährige Fahrzeugführer mutmaßlich wegen Aquaplanings die Kontrolle über seinen Mercedes EQE auf der B29 auf Höhe der Anschlussstelle an die B14. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und drehte sich um 360 Grad. Nach erneuter Kollision mit der Leitplanke kam das Fahrzeug zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Weinstadt: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstag, den 09.05.2026 übersah der 29-Jährige Fahrer eines Mercedes GLA beim Einfahren in die Hauptstraße einen Skoda Yeti. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 Euro.

Waiblingen Beinstein: Einbruch in Supermarkt

Am Samstag, den 09.05.2026 hebelte die unbekannte Täterschaft zwischen 18:30 Uhr und 23:00 Uhr die Hintertür eines Supermarkts auf. Gegenstände wurden keine entwendet. Der an der Tür entstandene Schaden beläuft sich auf rund 200,00 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen führt die Ermittlungen und nimmt Hinwiese unter 07151 9500 entgegen.

Waiblingen: illegales Autorennen

Am Samstag, den 09.05.2026 wurden durch eine Streife des Polizeirevier Waiblingen zwei auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart fahrende Pkw beobachtet. Nachdem diese bereits durch hohe Geschwindigkeit auffielen, fuhren sie zweitweise parallel zueinander, um im Anschluss zeitgleich stark zu beschleunigen. Der 44-Jährige Fahrer eines Honda Civic konnte vor Ort einer Kontrolle unterzogen werden. Der 39-Jährige Fahrer eines VW Golf wurde im Nachgang ermittelt. Beide müssen nun mit einem Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem unerlaubten Kraftfahrzeugrennen rechnen.

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